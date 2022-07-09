İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı

09.07.2022 18:17
İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

Sosyal medya platformları ve bazı basın yayın kuruluşlarında, "İstanbul'da rezil ırkçılık... Küfürler yağdırdı" başlığıyla yer alan haberlerle ilgili yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Metroda siyahi aileye küfürler yağdıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı Metroda siyahi aileye küfürler yağdıran şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı
Kaynak: AA

İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İstanbul'da metroda yabancı uyruklu kişiye hakaret eden şüpheli yakalandı - Son Dakika
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