Genç kız isyan etti! Metrodan evine gidene yürüyene kadar atılan lafları anlattı

İstanbul'da metrodan indikten sonra evine ulaşmak için 8 dakikalık yolu yürümek zorunda kalan genç kızın anlattıkları, adeta kan dondurdu.

YOL BOYUNCA LAF ATTILAR

Genç kızın anlatımına göre yürüdüğü sırada yoldan geçen arabaların birçoğu genç kıza sözlü tacizde bulundu. Genç kız bu tacizleri videoya aldı.

"KULAKLIK BİLE TAKAMIYORUM"

Başına bir şey gelmesinden korktuğunu dile getiren genç kız,"Sizin yüzünüzden şu yolda yürürken kulaklık bile takamıyorum. Lütfen yapmayın artık bunu, yapmayın" diyerek isyanını dile getirdi.