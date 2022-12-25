Genç kız isyan etti! Metrodan evine gidene yürüyene kadar atılan lafları anlattı - Son Dakika
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Genç kız isyan etti! Metrodan evine gidene yürüyene kadar atılan lafları anlattı

25.12.2022 12:31

İstanbul'da metrodan evine gitmek için 8 dakikalık yol yürümek zorunda olan genç kız, yol boyunca kendisine atılan laflara tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan genç kız, "Başıma bir şey gelmesin diye kulaklık takamıyorum. Yapmayın bunu" dedi.

İstanbul'da metrodan indikten sonra evine ulaşmak için 8 dakikalık yolu yürümek zorunda kalan genç kızın anlattıkları, adeta kan dondurdu.

YOL BOYUNCA LAF ATTILAR

Genç kızın anlatımına göre yürüdüğü sırada yoldan geçen arabaların birçoğu genç kıza sözlü tacizde bulundu. Genç kız bu tacizleri videoya aldı.

"KULAKLIK BİLE TAKAMIYORUM"

Başına bir şey gelmesinden korktuğunu dile getiren genç kız,"Sizin yüzünüzden şu yolda yürürken kulaklık bile takamıyorum. Lütfen yapmayın artık bunu, yapmayın" diyerek isyanını dile getirdi.

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İstanbul, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Genç kız isyan etti! Metrodan evine gidene yürüyene kadar atılan lafları anlattı - Son Dakika
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