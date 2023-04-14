Menderes Metro Durağındaki Dumanlar Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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Menderes Metro Durağındaki Dumanlar Paniğe Neden Oldu

14.04.2023 10:06

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına yanaşan metrodan yükselen dumanlar acil durum alarmlarının çalmasına ve seferlerin bir süre durmasına neden oldu. Görevliler yolcuları tahliye ederken yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

KİRAZLI-Yenikapı hattının Menderes durağında durağa yanaşan metrodan yükselen dumanlar paniğe neden oldu. Durakta acil durum alarmları çalarken seferler bir süre durdu.

Kirazlı-Yenikapı hattının Menderes durağına saat 06.15'te yanaşan metronun altından dumanlar yükseldi. Görevliler hızla yolcuları tahliye ederken durakta da acil durum anonsları yapıldı.

Görevliler metrodan yükselen dumana yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Bir süre yapılamayan seferler metronun hareket etmesinin ardından normale döndü. Durakta yaşananlar yolcuları yolcular cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Menderes Metro Durağındaki Dumanlar Paniğe Neden Oldu - Son Dakika
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