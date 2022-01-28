İstanbul'da metruk binada çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Fatih ilçesinde metruk binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mimar Hayrettin Mahallesi Çadırcılar Çeşmesi Sokak'taki 4 katlı metruk binanın üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Binanın çökme riskine karşı polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Kaynak: AA
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