İstanbul'da mevsimin ilk karı Silivri'nin yüksek kesimlerine düştü

Meteoroloji'nin peş peşe uyarılarının ardından İstanbul'a ilk kar geldi. Silivri'de saat 00.30'dan itibaren kar yağışı etkili oldu. Bazı mahallelerde başlayan kar yağışı ilçe geneline yayıldı.

SICAKLIKLAR 12 DERECE BİRDEN DÜŞECEK

Öte yandan meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları 12 derece birden düşecek. Uzmanlara göre ise kar yağışı aralık sonu ya da ocak başı bekleniyor. Soğuk havayla birlikte Marmara`nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu`nun güney ve doğusu ile Akdeniz`in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

"4-5 DERECELİK BİR SICAKLIK HİSSEDİYORUZ"

Hava tahmin uzmanı Orhan Şen ise, "Kış havasına girdi Türkiye, Aralık'ın 20'sinden itibaren kış havası başladı. İstanbul çok soğuk şu anda. Soğuk olmasının nedenlerinden bir tanesi de nem fazla olduğu için. Sıcaklık 9 derece olmasına rağmen çok daha düşük hissediyoruz. Çünkü biraz da poyraz var. Poyraz sıcaklığı daha düşük hissettirir neredeyse biz burada 4-5 derecelik bir sıcaklık hissediyoruz" ifadelerini kullandı.