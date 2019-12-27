İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

Görüntü Dökümü:

---------

-Kara yağışıyla beyaza bürünen otomobiller