İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - Son Dakika
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İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

6 saat önce

Güven USTA / İSTANBUL DHAİstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.

İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI, System.String[]

Güven USTA/ İSTANBUL DHA

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

Görüntü Dökümü:

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-Kara yağışıyla beyaza bürünen otomobiller


Anadolu Yakası, İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:27 Kaynak: DHA
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