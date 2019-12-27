İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı

6 saat önce

Güven USTA İSTANBUL DHAİstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.

Güven USTA İSTANBUL DHA

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul, DHA, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 07:37 Kaynak: DHA
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