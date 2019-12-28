İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı - Son Dakika

İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
6 saat önce
Güven USTA İSTANBUL DHAİstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.
Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 10:38 Kaynak: DHA
Güven USTA İSTANBUL DHA
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
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