İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri... - Son Dakika

İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı- Aksaray arasında metro seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı- Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL