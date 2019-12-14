İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri... - Son Dakika

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İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri...
6 saat önce
İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray arasında metro seferleri yapılamıyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 01:10 Kaynak: İHA
İstanbul'da meydana gelen teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı- Aksaray arasında metro seferleri yapılamıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı- Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler yapılamıyor. Sefer yapılamayan Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılmaktadır" denildi. - İSTANBUL
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