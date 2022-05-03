İstanbul'da mezarlıklardaki çöp birikintileri tepki çekti - Son Dakika
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İstanbul'da mezarlıklardaki çöp birikintileri tepki çekti

03.05.2022 16:48
İstanbul'da mezarlıklardaki çöp birikintileri tepki çekti

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri su şişelerini çevreye bırakınca mezarlıklarda çöp birikintileri oluştu.

İstanbul'da Ramazan Bayramı dolayısıyla kabristan ziyareti yapan vatandaşlar, yanlarında getirdikleri su şişelerini çevreye bırakınca mezarlıklarda çöp birikintileri oluştu.

Ramazan Bayramı dolayısıyla mezarlıkları ziyaret eden vatandaşlar, yakınlarının kabirleri başında Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

Vatandaşların mezarlardaki çiçekleri sulamak için yanlarına getirdikleri plastik su bidonları, şişe ve kapları ziyaret sonrasında çevreye bırakması nedeniyle kirli bir görüntü ortaya çıktı.

Mezarlıkların kenarına ve çeşmelerin önünde konulan plastik su şişelerinin birikmesi ve bunların belediye görevlilerince temizlenmemesi, çevredeki bazı vatandaşların tepkisine neden oldu.

Hasdal Mezarlığı'nda yakınlarının mezarlarını ziyaret eden bazı vatandaşlar, durumdan rahatsız olduklarını, böyle bir görüntünün ortaya çıkmasının bir talihsizlik olduğunu söyledi.

Yetkililerin de görevini yaparak temizlik çalışmasını aksatmamasını isteyen vatandaşlar, plastik atıkları çevreye bırakanlara tepkilerini dile getirdi.

Kağıthane'deki Ayazağa Mezarlığı'nda da benzer görüntülerle karşılaşan vatandaşlar, duruma tepki göstererek yetkililerin temizlik yapmasını istedi.

İstanbul'da mezarlıklardaki çöp birikintileri tepki çekti
İstanbul'da mezarlıklardaki çöp birikintileri tepki çekti
İstanbul'da mezarlıklardaki çöp birikintileri tepki çekti

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Ramazan Bayramı, İstanbul, dua, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da mezarlıklardaki çöp birikintileri tepki çekti - Son Dakika


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