Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu

11.11.2020 13:57

İstanbul'da, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, 160 bin 771 fidan dikildi.

İstanbul'da, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında, 160 bin 771 fidan dikildi.

Arnavutköy'de Tayakadın Mahallesi Kuzey Marmara Otoyolu kenarında düzenlenen törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Orman Genel Müdürlüğünün hazırladığı tanıtım videosu gösterildi.

Törende konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan etkinliğin bu yıl ikincisinin düzenlendiğini hatırlattı.

Bu etkinliğin Türkiye genelinde yapıldığını anlatan Yerlikaya, şunları söyledi:

"Güzeller güzeli İstanbul'da da aynı anda milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyor, 'Bugün fidan, yarın nefes' diyoruz. Ağaçlandırma gününü, biz başlattık, artık dünya kutluyor. Gelecek nesillerin çevre bilinciyle yetişmesi için başlatılan kampanyamız, bu yıl 30'u aşkın ülkede sahiplenilen küresel bir seferberliğe dönüştü. Bugün burada hep beraber, daha yeşil bir gelecek, daha yeşil bir İstanbul için irademizi tekrarlıyor, ileriye doğru büyük bir adım daha atıyoruz."

Geçen yıl Milli Ağaçlandırma Günü'nde Türkiye'de, 13 milyon 700 bin fidan dikildiğini anımsatan Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Türkiye olarak, bundan sonraki hedefimiz her vatandaşımıza bir ağaç düşecek şekilde 83 milyon fidanı sahiplendirmek. Hamdolsun, İstanbul olarak 1 milyon 589 bin fidanı sahiplendirme hedefimizin yüzde 59'u olan 940 bin sayısını geçtik. Biz bu seferberliğe, İstanbul'umuzda, hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizin, 541 bin hektarlık yüzölçümünün yüzde 44'ü ormanlardan oluşuyor. Geçen sene bugün, şehrimizde 177 bin fidanı toprakla buluşturduk. Bugün Arnavutköy'de, Şile'de, Sarıyer'de, Çatalca'da, Beykoz'da, Çekmeköy'de, Pendik'te, Silivri'de ve Adalar'da 105 hektar alana toplam 160 bin 771 fidanı aynı anda toprakla buluşturuyoruz. Sadece burada, 51 bin 750 fidan dikeceğiz. Yeşil seferberliğimizi hep birlikte devam ettireceğiz. ağaç sevgimiz, yeşil sevdamız bizleri hep buluşturacak."

Kendilerini burada buluşturanın ağaç sevgisi ve fidan kardeşliği olduğunu dile getiren Yerlikaya, "Burada başlayan dostluk, bir ömür devam eder. Toprakla bağını koparmayan insan, köklerinden, tarihinden, asla kopmaz, kopamaz. onun için buradayız. İstanbul'umuz için, vatanımız için, istikbalimiz için el ele, gönül gönüleyiz." ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, 11 Kasım'ı Milli Ağaçlandırma Günü ilan eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şükranlarını sunarak, emeği geçenlere teşekkür etti.

2020 yılı sonunda İstanbul'a 2 milyon 100 bin adet fidan dikilecek

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, doğaya, çevreye ve insana duyarlılığın gösterildiği böyle güzel bir etkinliğe katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Şahin, hızla artan nüfusun, şehirleşmenin, ekonomik faaliyetlerin ve tüketim alışkanlıklarındaki çeşitliliğin, çevre ve doğal kaynakların üzerindeki baskıyı artırdığını belirterek, "Çevre kirliliği, iklim değişikliği, küresel ısınma, çölleşme, ormansızlaşma ve su kıtlığı, gıda güvenliği gibi küresel ölçekli sorunlar, dünya gündemindeki yerini hala korumaktadır. Sanayileşmenin hız kazandığı günümüzde toprağın, havanın, suyun ve bunların oluşturduğu güzelliklerin korunması, gün geçtikçe önemi artan bir konu olarak gündemimizde durmaktadır." diye konuştu.

Şahin, 2010-2019'da İstanbul'da 16 milyon 770 bin fidan dikildiğini ifade ederek, 2020 yılı sonunda da 2 milyon 100 bin fidan dikileceğini belirtti.

Etkinliğe, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu, Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, ilçe kaymakamları, öğrenciler ve öğretmeler katıldı.

Etkinlikte, Vali Yerlikaya öğrencilerle birlikte fidan dikti.

Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu
Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu

Arnavutköy, İstanbul, Türkiye, Milli, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Milli Ağaçlandırma Günü'nde 160 bin 771 fidan toprakla buluştu - Son Dakika


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