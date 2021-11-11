İstanbul'da "Milli Ağaçlandırma Günü"nde 8 bin 900 fidan dikildi - Son Dakika

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla Heybeliada'da fidan dikildi.

Fidan dikim töreninde konuşan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Heybeliada'nın doğal güzellikleriyle cennetten bir köşe olduğunu kaydetti.

Yerlikaya, ormanların milli servet olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu yıl meydana gelen orman yangınlarında hepimizin ciğerleri de yandı. Küresel iklim değişikliği nedeniyle Yunanistan'dan Portekiz'e kadar dünyanın dört bir köşesinde büyük yangınlar meydana geldi. İstanbul'umuzda da orman yangınlarını önlemek için geçtiğimiz yaz 30 Temmuz ila 30 Eylül tarihleri arasında iki kez ormanlık alanlara girişleri yasakladık. Bunu yaparken de tek bir amacımız vardı; yüzde 44'ü ormanlardan oluşan, bir orman kenti olan İstanbul'umuzun doğal güzelliklerini, yeşilliklerini korumak. Çok şükür bunda da el birliğiyle başarılı olduk. Yangın riskinin en fazla olduğu aylarda ormanlık alanların korunmasında gösterdikleri hassasiyet için bütün hemşehrilerime sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum."

Yanan ormanlık alanlara fidanlar dikilecek

Paris İklim Zirvesi'nden çıkan ortak mutabakatın Türkiye'nin de imzasıyla onaylandığını hatırlatan Yerlikaya, "İklim krizinin önüne geçmek için dünya el ele verdi. Paris Antlaşması küresel yüzey sıcaklığın artışını 2 dereceyle sınırlandırmak, mümkünse 1,5 derecenin altında tutmayı amaçlıyor. Kriz küresel ama sonuçları yerel." dedi.

Yerlikaya konuşmasını şöyle tamamladı:

"Geçen yıl 12 Temmuz'da Çam Limanı mevkisinde, yani burada çıkan yangında 6,9 hektar ormanlık alan yandı. Yangına hemen uçak, helikopter, itfaiye ekiplerimiz ve gönüllü vatandaşlarımızla müdahale edildi. Bu yıl da 21 Ağustos günü Bayraktepe mevkisinde çıkan yangında 7,14 hektarlık alan yandı. Sayın Cumhurbaşkanımız Heybeliada yangınını ilk andan bitimine kadar yakından takip ettiler. Şükürler olsun, yangın büyümeden, hep beraber söndürdük. Yangınları engellemek, ormanlarımızı, çevremizi korumak için hepimiz üzerimize düşen gayreti azami surette göstereceğiz. Bundan hiçbir şüphem yok. Yanan ormanlık alanlara yeni fidanlar dikeceğiz. Bugün el birliğiyle 7 bin 100 kızılçam, 1300 fıstık çamı, 500 erguvan olmak üzere 8 bin 900 fidanı toprakla buluşturacağız. Hayırlı, uğurlu olsun. İstanbul'umuza son 10 yılda 19 milyon fidan diktik. Milli Ağaçlandırma gününün ilk yılında şehrimizde 177 bin fidanı, geçen yıl 161 bin fidanı toprakla buluşturduk. Yılbaşından bugüne kadar 2 milyon 300 bin fidan diktik. Yıl sonuna kadar inşallah, 5 milyon 887 bin fidanı İstanbul'da toprakla buluşturacağız."

Konuşmaların ardından İstanbul Valisi Yerlikaya ile katılımcılar ve öğrenciler, Çam Limanı mevkisindeki alana fidan dikti.