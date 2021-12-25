Üye Girişi
İstanbul'da "Milli Ekonomi Modeli" toplantısı düzenlendi - Son Dakika

İstanbul'da "Milli Ekonomi Modeli" toplantısı düzenlendi

25.12.2021 20:44
İstanbul'da "Milli Ekonomi Modeli" toplantısı düzenlendi

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, fırsatçılığın, karaborsacılığın, stokçuluğun karşısında olduklarını belirterek, "Parti olarak bunu takip ediyoruz.

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, fırsatçılığın, karaborsacılığın, stokçuluğun karşısında olduklarını belirterek, "Parti olarak bunu takip ediyoruz. Artık fiyatların, ekonominin istikrar bulmasını istiyoruz. İstikrarlı bir Türkiye ile 2023'e, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmak istiyoruz. Devletimizin yanındayız, ekonomik tetikçiler bu ülkeyi yıkamayacaklar, yenemeyecekler." dedi.

Yönter, Ataşehir'de düzenlenen "Milli Ekonomi Modeli" toplantısında, iş ve akademi dünyasından isimlerle bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleştirilecek toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla milli ekonomi modeli hazırlamak amacıyla Araştırma ve Strateji Geliştirmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılıklarının uhdesinde bir komisyon oluşturduklarını belirtti.

Yönter, bu komisyonun çok müstesna üyeleri olduğunu dile getirerek, "Gönül, fikir insanlarımız var. Akademisyenlerimiz, hocalarımız var, Türkiye ekonomisinde hem teorik hem de uygulamada parmakla gösterilen bu değerlerimizle beraber bir komisyonun çatısı altında bir araya geldik." diye konuştu.

Bunun üçüncü toplantı olduğuna işaret eden Yönter, "Hedefimiz, insanımızın ruh köküne uygun, bizi bize anlatan, milli, manevi değerlerimizden beslenen bir ekonomik modeli hayata geçirme gayesi. Bunu başarır mıyız başaramaz mıyız, yapabilir miyiz yapamaz mıyız, bunu analiz ediyoruz ve biz sonuç itibarıyla hocalarımızın engin ve muhterem tecrübeleri ile beraber yapacağımıza inandık, başaracağımıza inandık." değerlendirmesini yaptı.

"Bu aslında partiler üstü bir amaç"

Toplantıya sanayicilerin de katıldığını, İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç'in de bulunduğunu ifade eden Yönter, şunları kaydetti:

"Milliyetçi Hareket Partisi, Sayın Genel Başkanımızın özellikle büyük kurultayda göstermiş, işaret etmiş olduğu stratejik hedeflerden birisi olan yerli ve milli bir ekonomik model hazırlamak için çalışıyor. Bunu başaracağız. Bu aslında partiler üstü bir amaç. Bu, geleceğimizi güvene almak maksadıyla artık sabah kalkıp kura, akşam yatıp borsaya bakmaktan kurtulabilmek adına atılmış değerli bir adım. Bu konuda da hocalarımıza şükranlarımı sunuyorum. Bu projenin, çalışmanın, mücadelenin mimarı da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey."

Yönter, "Biz son döviz operasyonlarına karşı devletimizin, hükümetimizin ve milletimizin yanındayız. Türkiye'ye karşı kurulmuş tuzakları bozmak için mücadele veriyoruz. 20 Aralık tedbirleri sonucunda kur inmeye başladı. Şu anda sıra fiyatların inişine geldi. Bütün marketler insanlarımızın temel ihtiyaç maddelerinde mutlak surette indirime gitmeliler. Nasıl fiyatları artırdılarsa öyle indirmeliler. İnsanlarımızın kesesine, kasasına, sofrasına, ekmeğine musallat olmayacaklar, olamayacaklar. Fırsatçılığın, karaborsacılığın, stokçuluğun karşısındayız. Parti olarak bunu takip ediyoruz. Artık fiyatların, ekonominin istikrar bulmasını istiyoruz. İstikrarlı bir Türkiye ile 2023'e, Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne ulaşmak istiyoruz. Devletimizin yanındayız, ekonomik tetikçiler bu ülkeyi yıkamayacaklar, yenemeyecekler." değerlendirmesini yaptı.

"Mavi vatanın altında ne olduğunu yeni yeni keşfetmeye başladık"

İktisatçı, araştırmacı-yazar Prof. Dr. Ahmed Güner Sayar da insanoğlunun bu dünyada çok önemli vazifeleri olduğunu belirterek, "Eğer inanıyorsanız Cenab-ı Kudret bize mükemmel bir vücut tahsis etmiş. Oradan onun istediği, şu vücudumuzdaki 60 tane fabrikanın, kafayı işletmesidir. Yani sorunlarla buluştuğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Ekonomiye baktığınız zaman, daha önceki dünü, diyelim ki fiyatlar istikrarlı, diyelim ki herkesin işi var, yani sıfır işsizlik, bu bizim sorunlarımızın bittiği, çözüldüğü anlamına gelmez. Demek ki başka sorunlarımız da var." diye konuştu.

Mevcut sorunlar içerisinde boğuşurken, Batı'da ortaya çıkan rasyonel iktisadi bireyin dünyayı bir talan haline getirdiğini aktaran Sayar, şöyle devam etti:

"Bundan insanlar muzdarip. Biraz mistik konuşayım, Gayretullah'a dokunan adımlar bunlar. Allah'ı rahatsız eden adımlar. Buna izin vermez. Eğer siz işi tamamıyla da metafiziğe boğarsanız, o da bir rahatsızlığı meydana getirir. Yani insanımızın en önemli eksikliği, eşya ile konuşmasını 100 yıllık Cumhuriyet tarihinde yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Mavi vatanın altında ne olduğunu yeni yeni keşfetmeye başladık. Rızkımız orada. Gelecek kuşakların nimeti orada. O halde yapılacak şey, bizim insanımızın davranış kalıplarını yeni baştan gözden geçirmemiz lazım. Bu davranış kalıbında, yani kişisel çıkarlı, o odaklı sokağa çıkan iktisadi birey, başta yakın aile ilişkilerini bozuyor. Bir para yığma meselesi içerisinde. Halbuki insanın mecburiyet ve mükellefiyetleri vardır. Bu mecburiyet ve mükellefiyete sahip olan toplumların beka sorunu aşağı yukarı halledilmiş demektir. Yani arayıp sormak, teselli etmek ve katkıda bulunmak. Bu boyutun esasları üzerinde inşallah konuşacağız, bir şeyler ortaya çıkacak."

Açıklamaların ardından toplantı basına kapalı devam etti.

YORUMLAR
500

Milliyetçi Hareket Partisi, Amelia Hamlin, Ekonomi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da 'Milli Ekonomi Modeli' toplantısı düzenlendi - Son Dakika


Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler         
20:36
Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi         
20:34
Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar         
20:29
Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı Kerem Aktürkoğlu'nun enfes golünden sonra yaptığı hareket sosyal medyayı salladı         
18:06
Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü Nedeni geçim sıkıntısı mı? Cinnet getiren baba, 7 yaşındaki oğlunu boğazını keserek öldürdü         
16:09
Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu Bu köpek kediden korkuyor! Kediyi görünce ortalığı birbirine kattı, olan yolda yürüyen genç kıza oldu         
13:24
Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı Evde küçük kızın üzerine atlayan köpeğin bu davranışı, acı gerçeği gün yüzüne çıkardı         
12:31
İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı İş insanı Demirhisar, görüntülendiği Aleyna Tilki hakkında konuştu: O benim canımın içi, oğlumun da arkadaşı         
12:08
Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi! Ordu'da yol çalışması yapan işçiler, buldukları hazine karşısında kazmayı küreği bırakıp aşağı indi!         
11:32
Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var Dünyanın en zengin futbolcusu kim biliyor musunuz? Ronaldo ve Messi'den çok parası var         
10:49
Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı Türk definecileri hayrete düşüren olay! Kazmayı vurdukları ağaç kanamaya başladı         
10:49
Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri Meryem Uzerli kızlarıyla poz verdi, gören herkes aynı yorumu yaptı: Aynı anneleri         
10:36
Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir? Cübbeli Ahmet Hoca'ya soruldu: Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı caiz midir?         
10:36
Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti Yastık altında altını olanlar için yeni sistem geliyor! Bakan Nebati ocak ayına dikkat çekti         
10:34
Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet Pitbulun parçaladığı Asiye artık ilk yüz naklini yapan profesöre emanet         
08:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 5 bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de         
08:49
Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek Son Dakika: Erdoğan'dan Merkez Bankası eski Başkanı Durmuş Yılmaz'a tepki: Bedelini ödeyecek         
22:05

Son Dakika Haberleri
20:36 Yaklaşık 1 aydır kayıp olan lise öğrencisi, boynundan atkı ile ağaca asılı halde bulundu
20:35 Bu nasıl vahşet! Sokak köpeğinin gözlerini dağlayıp işkence ettiler
20:34 Son Dakika: Türkiye'de 25 Aralık günü koronavirüs sebebiyle 145 kişi vefat etti, 20 bin 470 yeni vaka tespit edildi
20:31 Galatasaray'ı bekleyen büyük problem! İlk 11'in değişilmez 4 futbolcusu sonraki hafta forma giyemeyecek
20:28 Erdoğan "İş yok" diyenlere sert tepki gösterdi: Nankör bunlar
20:27 Fırat Aydınus iddialarına Rıdvan Dilmen fena sinirlendi: Dünyanın en büyük yalanı
19:33 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Doğal gaz ve elektrik fiyatlarında çok büyük fedakarlık yapıyoruz
19:23 Fenomen Merve Taşkın'a Hollanda'da cinsellik müzesinde verdiği pozlar sebebiyle hapis cezası verildi
19:19 Herkes, Muriqi'in yeni adresini merak ediyordu! Rıdvan Dilmen, Acun Ilıcalı'nın ismini verdi
19:16 Ünlü manken Natasha Oakley paylaştığı fotoğrafla gündem oldu! Takipçileri uyarı mesajları attı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2021 20:50:16. #1.11#
SON DAKİKA: İstanbul'da "Milli Ekonomi Modeli" toplantısı düzenlendi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement