İstanbul'da "Milli İradeye ve Milletin Değerlerine Karşı Bir Darbe: 28 Şubat" paneli düzenlendi - Son Dakika

Pendik Belediyesi, 28 Şubat postmodern darbesinin 25. yılında "Milli İradeye ve Milletin Değerlerine Karşı Bir Darbe: 28 Şubat" paneli düzenledi.

Pendik'teki Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen panelin açılış konuşmasını yapan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Türkiye'de milletin kendini yönetebilme hikayesine en büyük darbeyi oluşturan süreçlerden birisinin 28 Şubat olduğunu söyledi.

Bu süreçteki zihinsel yapının bir şekilde devam ettiğini anlatan Kabaktepe, "Her darbenin farklı bir gerekçesi vardı fakat hepsi birer darbeydi. 28 Şubat'ta getirilen yasakların hepsinin çözümüne dair en büyük adımı atan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a buradan teşekkürü borç biliyorum. O dönemin oluşturduğu, katsayı, başörtüsü gibi kişisel yasaklara kadar, darbe sonucu oluşturulan problemlerin çözülmesinde en büyük imzayı atan Cumhurbaşkanımıza her daim teşekkür etmemiz lazım." diye konuştu.

Moderatörlüğünü Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Üyesi Dr. Murat Yılmaz'ın yaptığı panelde AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Türkiye Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün ve Araştırmacı-Yazar İdris Kardaş konuşmacı olarak yer aldı.

Yasin Aktay, 28 Şubat'ın diğer darbelerden farklı olduğunu belirterek, "Diğer darbeler doğrudan İslam'a karşı değildi. Bütün darbeler kötüdür ama 28 Şubat'ta ekstradan bir de Allah'a savaş vardı, Allah'ın dinine bir savaş vardı. Kimsenin kolay telaffuz etmediği bir şeydir. Ama ben çok açık bir şekilde söylüyorum. Türkiye'de başörtüsüne karşı bir tartışma başlatmak, şu alanda veya bu alanda takılıp takılmayacağını tartışmak doğrudan doğruya İslam düşmanlığıdır. Bu yapılmıştır bu ülkede. Bu tartışma Fransa'da, Almanya'da, ABD'de olduğunda adını bu şekilde koymaktan çekinmiyoruz ki adı budur." değerlendirmesinde bulundu.

"28 Şubat'ın arka planında FETÖ vardı"

28 Şubat darbesinin arka planında Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) olduğunu söyleyen Aktay, şöyle devam etti:

"Fadime Şahin ile Müslüm Gündüz baskınını organize eden polis mensuplarının FETÖ'cü oldukları sonradan ortaya çıktı. Bütün o mizansenleri onlar hazırladılar. Bu işte çok ehil ve becerikli olduklarını teslim ediyoruz. Hem 28 Şubat'ı örgütleyip, hem de arkasından 28 Şubat'ın mağduru gibi geçinip, bir de onun da parsasını toplamak muhteşem bir maharet. Türkiye'deki bütün darbelerin arkasında olan entrikacı zihniyet bu şekilde etkinliğini sürdürdü. Bu entrikacı zihniyetlerin yok olacağını düşünmemek gerekiyor. Allah bir daha 28 Şubat'ları Türkiye'ye yaşatmasın."

Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin ise katılımcılara teşekkür ederek, 28 Şubat'ta hükümetin gitmesi adına ülkenin zarar görmesini dahi göze alacak bir yönetim şeklini o zaman maalesef yaşamış olduklarını ifade etti.

O süreçte sabır ve mücadeleyle hep milletten yana olanların kazandığını ve kazanmaya devam edeceğini dile getiren Cin, "Bu noktada darbeciler yenildiler, yargılandılar ve milletin vicdanında mahkum oldular. Hafızaların taze tutulması, mutlaka bunların konuşulması, gelecekle ilgili süreçte bu konulara tekrar dönülmemesi açısından konuşulması gereken konuları bugün burada konuşmuş olacağız." dedi.