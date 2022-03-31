İstanbul'da milyonluk gasp kamerada - Son Dakika
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İstanbul'da milyonluk gasp kamerada

31.03.2022 13:52
İstanbul'da milyonluk gasp kamerada

İstanbul'da Kapalıçarşı'dan çıkan motosikletli döviz bürosu kuryesine Zeytinburnu'nda yabancı plakalı bir otomobil çarptı.

İstanbul'da Kapalıçarşı'dan çıkan motosikletli döviz bürosu kuryesine Zeytinburnu'nda yabancı plakalı bir otomobil çarptı. Otomobilden inen 3 şüpheli, yere düşen kuryeyi döverek içinde 1 milyon lirayı aşkın para bulunan çantayı gasp etti. Şüpheliler olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, Kazlıçeşme Demirhane Caddesi üzerinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, motosikletli döviz bürosu kuryesi Ömer Küçük, Kapalıçarşı'dan aldığı 1 buçuk milyon lirayı Zeytinburnu'ndaki döviz bürosuna götürmek için yola çıktı. Küçük, Kazlıçeşme'deki bir akaryakıt istasyonunun önüne geldiğinde yabancı plakalı bir otomobil, motosikletine arkadan çarptı. Motosikletli kurye çarpmanın etkisiyle yol kenarındaki dubaları devirerek yere düştü. Kazada bacağı kırılan motosikletli kuryeyi döven şüpheliler, içerisinde 1 milyondan fazla para bulunan çantayı gasp etti. Olayı fark eden akaryakıt istasyonu çalışanları otomobili tekmeleyerek şüphelileri durdurmaya çalışsa da başarılı olamadı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp anı kamerada

Yaşanan olay akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin çarptığı motosikletin sürüklendiği görülüyor. Yere düşen motosikletli kurye şüpheliler tarafından dövülüyor. Para dolu çantayı gasp eden şüpheliler kayıplara karışıyor.

"Parayı ve çantayı olduğu gibi alıp kaçıyorlar"

Döviz bürosunu işleten Hayati Yılmaz, "25 yıldır bu işin içindeyim. Zaman zaman bu türlü soygun, gasp olayları oluyor. Mümkün olduğu kadar dikkat ediyoruz. Bugün elemanımızı sabah erkenden Kapalıçarşıya gönderdim. Oradan yüklü bir miktar TL alıp sahil yolundan Zeytinburnu Yedikule'den içeri giriyor. Akaryakıt istasyonunun önünde yabancı plakalı bir araç ona çarpıyor. Üzerindeki parayı ve çantayı olduğu gibi alıp kaçıyorlar. Akaryakıt istasyonundaki arkadaşlar da soygun olduğunu son anda fark edip arabayı tekmeliyorlar. Elemanımızın da ayağı kırıldı" dedi.

"60 - 70 bin euro kaybım var"

Bu tür soygunların sıkça yaşandığını dile getiren Yılmaz, "Üzgünüz, bu türlü soygunlar son zamanda ülkemizde, özellikle büyük kentlerde çok fazla oluyor. Biz bu paraları çok zor kazanıyoruz. İnanıyoruz, emniyet teşkilatı iyi çalışıyor ama bu işlerin bulunması için en kısa sürede gereken tedbirlerin alınması ve daha gayretli çalışmalarını arzu ediyoruz. Emniyet teşkilatımızdan, 60 - 70 bin euro kaybım var. Onun karşılığında TL getiriyordu. Aşağı yukarı 1 buçuk milyon TL" diye konuştu.

"Ülkemizde cirit atıyorlar"

Kapalıçarşı'da döviz sattıklarını söyleyen Yılmaz, "Oradan para getiriyorlar bize. Yine alıp yine gönderiyoruz. 3 Mart günü de başka dövizci Zeytinburnu'nda arkadaşımızın da Yenikapı'da öyle bir hadisesi oldu o da yabancı plakalı birisiydi. Bunlara daha çok dikkat edilmesini istiyoruz. Ülkemizde cirit atıyorlar. Biz başka ülkeye gittiğimiz zaman oralarda gezmeye korkuyoruz. Kayboluruz diye ama onlar gelip bizim ülkede soygun yapıyorlar. Bu durum bizi fazlasıyla üzüyor" şeklinde konuştu.

"Sahilde beklemişlerdir"

Olayın muhtemelen takip sonucu olduğunu söyleyen Yılmaz, "Kapalıçarşıdan çıkarken haber vermişler. Çünkü bizim motorcumuzu kolay kolay yakalayamazlar. Sahilde bir yerde beklemişlerdir. Takip etmişlerdir, plakayı verip" dedi. - İSTANBUL

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Zeytinburnu, İstanbul, Döviz, Gasp, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da milyonluk gasp kamerada - Son Dakika


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