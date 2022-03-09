İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

09.03.2022 09:24
İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

Kağıthane'de bir ciple gelen maskeli 4 gaspçının otomatik silahla girdikleri kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtığı o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

Kağıthane'de bir ciple gelen maskeli 4 gaspçının otomatik silahla girdikleri kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalarak kaçtığı o anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Geçtiğimiz sene çalındığı ve ikiz plaka kullandığı tespit edilen cip, olaydan sonra birkaç sokak aşağıda terk edilmiş halde bulundu. Gasp Büro Amirliği ekipleri parmak izi bırakmamak için eldiven de kullanan soyguncuları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kağıthane Nurtepe'de dün saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, turuncu renkli bir ciple gelen kar maskeli 4 soyguncu otomatik silahla kuyumcuya gitmişti. Şahıslar Reşit Baydar'ı (53) silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde silahın dipçiğiyle tezgahlarını kırdığı kuyumcudan yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden araçla uzaklaşmıştı.

Yolu kesip silahını minibüse doğrulttu

Yaşanan o anlar ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gaspçılardan biri yolu keserek elinde tabancayı minibüse doğrultuyor. Minibüsteki yolcular ise panikle olanı biteni izliyor. Kuyumcudaki soyguncuların ise içeride camları kırdığı duyuluyor. Turuncu renkli bir cipe binen soyguncuların kaçtığı, motosikletlinin ise arkadan onu kovaladığı görülüyor.

Hem çalıntı cip hem de ikiz plaka kullanmışlar

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etti. Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan 34 DM 158 plakasının ikiz olduğu ortaya çıktı.

Araç terk edilmiş halde bulundu

Devam eden çalışmalarda ise asıl plakasının 34 DHA 789 olduğu ve Arzu A.'ya ait olan cipin geçtiğimiz sene Eylül ayında Bakırköy'de çalındığı tespit edildi. Öte yandan polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde buldu. Soygun esnasında parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları da tespit edilen gaspçıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı
İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı - Son Dakika
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