ÇAĞATAN AKYOL

İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nin (MSGSÜ) Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu'nda oda ücretlerine yüzde 300'e varan zam yapıldı. Üniversitenin felsefe bölümü öğrencisi Elif Sude Taşçı, "Her geçen gün büyüyen bu ekonomik krizin faturasının biz üniversite öğrencilerine kesilmesini kabul etmiyoruz. 850 lira KYK kredisiyle hayatını idame ettirmeye çalışan üniversite öğrencileri olarak, bu zamları kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz" dedi.

Üniversitelerin yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla öğrencilerin yurt ve kiralık ev arayışları da başladı. Özellikle İstanbul'da fahiş kira zamları nedeniyle öğrenciler, Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına ve özel yurtlara yöneldi.

Bu süreçte pek çok yurt da enflasyon ve maliyetler gerekçesiyle oda ücretlerine yüksek oranda zam yaptı. MSGSÜ Ortaköy Kız Öğrenci Yurdu'nda yapılan yüzde 300'e varan zamlar, öğrencilerin tepkisini çekti.

2 KİŞİLİK ODA 850 LİRADAN 2 BİN 900 LİRAYA YÜKSELDİ

Geçen yıl dört kişinin kaldığı bir odada öğrenci başına ücret 750, üç kişilik odada 800, iki kişilik odada ise 850 lira idi. Bu yıl açıklanan ücretlerle dört kişilik odanın kişi başına ücreti 2 bin 200, 3 kişilik odanınki 2 bin 400, 2 kişilik odanınki de 2 bin 900 liraya yükseldi.

"KRİZİN FATURASININ BİZE KESİLMESİNİ KABUL ETMİYORUZ"

Zamlara tepki gösteren üniversite öğrencileri, ANKA Haber Ajansı'na konuştu. Felsefe bölümü öğrencisi Elif Sude Taşçı, yurt ücretlerine yapılan zammın dışında son dönemde yurt ile okul yemekhanesine, kantine ve çaya da zam geldiğini söyledi. Taşçı, "Her geçen gün büyüyen bu ekonomik krizin faturasının biz üniversite öğrencilerine kesilmesini kabul etmiyoruz. 850 lira KYK kredisiyle hayatını idame ettirmeye çalışan üniversite öğrencileri olarak, bu zamları kabul etmeyeceğimizi söylüyoruz" dedi.

"ÖĞRENCİLER GEÇİNMEYE ÇALIŞIRKEN BARINMAKLA DA UĞRAŞIYOR"

Yine felsefe bölümü öğrencisi Yasemin Aladağ da "Bugün 850 lira KYK kredisiyle geçinmeye çalışan bir üniversite öğrencisi, aynı zamanda barınmakla da uğraşıyor" diye konuştu.

Ekonomik krizin faturasını öğrencilerin ödemesinin istendiğini söyleyen Aladağ, "Geçinmemiz zaten zorken bir de bu üniversite zamlarını kabul etmiyoruz" dedi. Yurt zamlarına karşı çalışma yapacaklarını belirten Aladağ, öğrencileri dayanışmaya çağırdı.