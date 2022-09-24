İstanbul'da minibüs şoförüne sinirlenen kadın terlikle saldırdı - Son Dakika
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İstanbul'da minibüs şoförüne sinirlenen kadın terlikle saldırdı

24.09.2022 16:21

İstanbul Esenyurt'ta durak dışında indirmediği için şoför ile kavga eden yabancı uyruklu kadın, sürücüyü yumruk ve terlikle darp ederek araca zarar verdi. Yaşanan ilginç anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Yabancı uyruklu kadın yolcu, dün sabah saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüsten durak dışında inmek istedi. İddiaya göre minibüs şoförü, kadının isteğini reddedince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlenen kadın, minibüs şoförüne yumruk atıp araca da zarar vermeye başladı.

ŞOFÖRE TERLİKLİ SALDIRI

Neye uğradığını şaşıran sürücü, kadını minibüsten dışarı çıkardı ancak öfkeli kadın bu kez de eline aldığı terlikle şoföre saldırdı. İkiliyi araçtaki diğer yolcular güçlükle ayırırken, kavga, minibüsün yoluna devam etmesi ile son buldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının, sürücüye yumruk ve terlik ile saldırdığı, otobüsteki yolcuların şoförü sakinleştirmeye çalıştığı ve minibüsün uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Esenyurt, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da minibüs şoförüne sinirlenen kadın terlikle saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'da minibüs şoförüne sinirlenen kadın terlikle saldırdı - Son Dakika
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