İstanbul'da minibüs şoförüne sinirlenen kadın terlikle saldırdı

Yabancı uyruklu kadın yolcu, dün sabah saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde seyir halindeki minibüsten durak dışında inmek istedi. İddiaya göre minibüs şoförü, kadının isteğini reddedince ikili arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında sinirlenen kadın, minibüs şoförüne yumruk atıp araca da zarar vermeye başladı.

ŞOFÖRE TERLİKLİ SALDIRI

Neye uğradığını şaşıran sürücü, kadını minibüsten dışarı çıkardı ancak öfkeli kadın bu kez de eline aldığı terlikle şoföre saldırdı. İkiliyi araçtaki diğer yolcular güçlükle ayırırken, kavga, minibüsün yoluna devam etmesi ile son buldu.

KAVGA ANI KAMERADA

Yaşanan kavga anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yabancı uyruklu kadının, sürücüye yumruk ve terlik ile saldırdığı, otobüsteki yolcuların şoförü sakinleştirmeye çalıştığı ve minibüsün uzaklaştığı görüldü. - İSTANBUL