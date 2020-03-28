İstanbul'da minibüs ve servisler

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, minibüs ve servislerin "şehirler arası seyahat" kısıtlamasından muaf olduğunu bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları ile şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçen minibüs taşımacılığı 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaftır. (Örneğin, Gebze'de olan bir fabrikanın servislerinin çalışanları İstanbul'dan Gebze'ye ve Gebze'den İstanbul'a taşımaları) İşçi ve çalışan servislerinde de genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur."

Yerlikaya, bazı şehirlerde şehiriçi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan ancak il sınırlarını geçmesi gereken minibüs taşımacılığının seyahat kısıtlamasından muaf olduğunu vurgulayarak, "(Örneğin,Gebze- Harem minibüs hattı gibi) Genelgede belirtilen sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranı kuralına uyulması zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.