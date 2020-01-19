İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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İstanbul'da, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
25 dakika önce
Beylikdüzü ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:06 Kaynak: AA
Beylikdüzü ilçesinde, minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine seyreden ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 CGD 073 plakalı hafif ticari araç, henüz bilinmeyen nedenle Esenyurt- Büyükçekmece hattında çalışan 34 TMF 50 plakalı minibüsle çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan iki minibüs yolcusu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
E-5 yan yolu, kaza dolayısıyla Avcılar yönünde bir süre trafiğe kapandı.
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