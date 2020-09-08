İstanbul'da minibüslerde koronavirüs tedbirleri denetimi - Son Dakika

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı sivil ve resmi ekipler, kent genelinde minibüslerde denetim yaptı.

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