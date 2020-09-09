İSTANBUL'DA MİNİBÜSLERE AYAKTA YOLCU DENETİMİ - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeyle koronavirüsle mücadele kapsamında minibüslerin ayakta yolcu alması yasaklandı. Halk otobüsü, tramvay, metro ve metrobüs gibi toplu taşıma araçlarına ne kadar yolcu alınacağı ise İlçe Hıfzısıhha Kurulları tarafından alınacak kararların ardından belli olacağı öğrenildi. Bu kapsamda İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sabah saatlerinde minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Avrupa Yakası'nda Zincirlikuyu'da oluşturulan noktada minibüslerin fazla yolcu alıp almadığı kontrol edildi. Bunun yanı sıra yolcular ve sürücülerin maske kuralına uyup uymadıkları da ekipler tarafından denetlendi. Anadolu Yakası'nda ise denetim noktası Kadıköy, D-100 Karayolu Bostancı mevkii oldu. Burada da Sivil Trafik ekipleri minibüsleri durdurdu. Minibüslerde ayakta yolcuya rastlanmazken bir minibüs şoförüne emniyet kemeri takmadığı için ceza kesildi. İstanbul genelinde denetimlerin gün boyu süreceği öğrenildi.

- İstanbul