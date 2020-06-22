İstanbul'da minibüslere şok uygulama: 7 yolcu fazla çıktı - Son Dakika

Kağıthane'de fazla yolcu alındığı ihbarları üzerine minibüsler üzerinde yaptığı denetimleri sıklaştıran Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, 7 yolcu fazlası olan minibüs şoförüne idari para cezası uyguladı. Güzergah üzerindeki minibüsleri kontrol eden polis, maske ve sosyal mesafe uyarısında da bulunmayı ihmal etmedi.



Dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler sonrasında 1 Haziran'da normalleşmeye gidilmişti. Toplu taşıma araçlarına getirilen kapasitesinin yüzde 50'si kadar yolcu taşıma zorunluluğu ise kaldırılmıştı. Denetimlere hız kesmeden devam eden Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, minibüslerde yasal kuralların ihlal edildiğine dair çok sayıda ihbar alması üzerine uygulamaları daha da sıklaştırdı. Bu kapsamda ekipler, Sütlüce kavşağında minibüslere şok denetim gerçekleştirdi.



7 yolcu fazlası olan sürücüye ceza



Denetimlerde minibüsleri tek tek durduran polis, sürücünün ehliyetini ve ruhsatını istedi. Kontrollerin ardından minibüsün kapısını açtıran polis, içeriye girince çok sayıda yolcunun ayakta olduğunu gördü. Bunun üzerine sürücüye, fazladan 7 yolcusu olması nedeniyle 104 lira idari para cezası kesildi. Vatandaşlara maske ve sosyal mesafe uyarısında da bulunan polis, güzergah üzerindeki minibüsleri tek tek kontrol etti.



Öte yandan, Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri yaptığı denetimlerde, genellikle sürücülerin ve yolcuların kurallara uyduğu, maske takıldığı görüldü. - İSTANBUL