Son Dakika Haberleri: İstanbul'da minibüslere yüzde 20, taksilere yüzde 25 zam
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İstanbul'da minibüslere yüzde 20, taksilere yüzde 25 zam

1 saat önce

İstanbul için açıklanan yeni taksi tarifesi

İstanbul'da minibüslere yüzde 20, taksilere yüzde 25 zam, System.String[]

İstanbul'da taksi ücretlerine yapılan zamla taksimetre açılış ücreti 4 liradan 5 liraya, indi-bindi 10 liradan 13 liraya, kilometre başı ücret ise 2,5 liradan 3,10 liraya yükseldi.


İstanbul Taksiciler Esnaf Odası (İTEO) Başkanı Eyüp Aksu, yaptığı yazılı açıklamada İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) ile taksi ücretlerinin yeniden düzenlenmesine ilişkin uzun süredir görüşme halinde olduklarını belirtti.

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İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 09:00 
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İstanbul Taksiciler Esnaf Odası, İstanbul'da taksi ücretlerine yüzde 25 zam yapıldığını açıkladı
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