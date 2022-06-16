İstanbul'da minibüste 28 düzensiz göçmen yakalandı

Yakalanan düzensiz göçmenlerin kendi ülkelerinde tanıştıkları aracılar vasıtasıyla Türkiye 'deki organizatörlerle iletişime geçtikleri ve Avrupa ülkelerine gitmek için 1000 ila 5 bin dolar ödedikleri bilgisine ulaşıldı.

Araçta yapılan kontrolde 10'u çocuk 28 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Minibüs şoförü ile gözcülük yaptığı değerlendirilen şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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