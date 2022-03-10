İstanbul'da minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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İstanbul'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

10.03.2022 14:18
İstanbul'da minibüste çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Bakırköy'de trafik ışıklarında bekleyen minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul Bakırköy'de trafik ışıklarında bekleyen minibüste çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Uğur Mumcu Bulvarı'nda trafik ışıklarında bekleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FU 2630 plakalı minibüsün arka kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumu fark eden sürücünün bildirmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Yangın nedeniyle minibüsün yanındaki otomobilde de hasar oluştu.

Kimsenin yaralanmadığı olayda minibüs kullanılamaz hale geldi.

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İstanbul, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da minibüste çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika


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