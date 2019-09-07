İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın
1 saat önce
Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı . İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.
(İHA)
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