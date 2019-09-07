Son Dakika Haberleri: İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın
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İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın

1 saat önce

Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı.

Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre Sultanbeyli'de bir mobilya atölyesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı . İhbar üzerine olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ediyor.

(İHA)

Sultanbeyli, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:05 Kaynak: İHA
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