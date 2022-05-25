İstanbul'da modifiye araç ve egzoz denetimi yapıldı - Son Dakika
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İstanbul'da modifiye araç ve egzoz denetimi yapıldı

25.05.2022 23:07
İstanbul'da modifiye araç ve egzoz denetimi yapıldı

İstanbul'da araçlarına taktırdıkları egzoz donanımlarıyla çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetim yapıldı.

İstanbul'da araçlarına taktırdıkları egzoz donanımlarıyla çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik denetim yapıldı.

Anadolu Yakası'nda Kartal Sahil Yolu, Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Merter mevkisinde otomobil ve motosikletlere yönelik denetim gerçekleştirildi.

Araçlarına taktırdıkları egzoz donanımlarıyla çevreye rahatsızlık verdikleri tespit edilen sürücülere bin 823'er lira idari para cezası uygulandı.

Bazı araçlarda egzozların uzaktan kumanda ile kontrol edildiği belirlendi.

Denetimlerde alkollü veya ehliyetsiz sürücüler ile araçlarına ışık ve benzeri donanımlar taktırarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Cezai işlem uygulanan sürücülerin en geç bir hafta içerisinde araçlarındaki gürültüye neden olan donanımları söktürmeleri gerekiyor.

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İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter İSTANBUL'DA 'ABART EGZOZ' DENETİMİ Merter
Kaynak: AA

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