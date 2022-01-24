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İstanbul'da motokurye yasağına kimse uymuyor! ''Cezalar da fazla ama mecburuz'' deyip yola çıktılar - Son Dakika

İstanbul'da motokurye yasağına kimse uymuyor! ''Cezalar da fazla ama mecburuz'' deyip yola çıktılar

24.01.2022 17:01
İstanbul'da motokurye yasağına kimse uymuyor! ''Cezalar da fazla ama mecburuz'' deyip yola çıktılar

İstanbul'da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle motokuryelik yapmak ikinci bir duyuruya kadar motosiklet ve elektrikli scooter kullanmak yasaklandı. Uyarıya rağmen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri yollara çıkmaya devam etti.

İstanbul'da yoğun kar yağışı sürerken,trafik seyir ve can güvenliğini sağlamak için önlemler alındı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentteki yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar motokuryelik yapılmayacağını, motosiklet ve elektrikli scooterların kullanılmayacağını bildirdi. Beşiktaş'ta ve Niştantaşı'nda kar yasağına aldırış etmeyen motokuryeler ve motosiklet sürücüleri ise yemek siparişi teslim etmeye ve yolculuk yapmaya devam etti.

Köpek gezdiriciliği yapan ismini vermek istemeyen motosiklet sürücüsü, "Çalışıyorum dışarı çıkmak zorundayım. Sabah saat 07:30'dan beri dışarıdayım ama yavaş yavaş kullanıyorum" diye konuştu. Nişantaşı'nda motokuryelik yapan bir başka sürücü ise çalışmak zorunda olduğuna dikkat çekerek, "Tehlikeli ama yürümek zor oluyor çünkü mesafeler uzak. Yemek siparişi olduğu için mecburuz. Çalışmak zorundayız" şeklinde konuştu.

İstanbul'da motokurye yasağına kimse uymuyor! ''Cezalar da fazla ama mecburuz'' deyip yola çıktılar

"CEZALAR DA FAZLA AMA MECBURUZ"

"Beşiktaş'ta suculuk yapan bir diğer sürücü "Üç beş kuruş para kazanmak için çıktım, cezalar da fazla ama mecburuz" dedi. Yasaktan haberleri olmadığını belirten çift ise "Yolların güzel olduğunu görünce bir sıkıntı olacağını düşünmedik, haberimiz yoktu" ifadelerini kullandı.

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İstanbul, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam İstanbul'da motokurye yasağına kimse uymuyor! ''Cezalar da fazla ama mecburuz'' deyip yola çıktılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da motokurye yasağına kimse uymuyor! ''Cezalar da fazla ama mecburuz'' deyip yola çıktılar - Son Dakika
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