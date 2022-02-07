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İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor

07.02.2022 14:51
İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor

İstanbul'da motorlu kuryelerin düşük zam protestosu bir haftadır devam ediyor.

İstanbul'da motorlu kuryelerin düşük zam protestosu bir haftadır devam ediyor.

Kentin çeşitli noktalarından gelerek Şişli'deki Yemeksepeti Banabi'nin genel müdürlük binası önünde toplanan kuryelere Nakliyat-İş Sendikası üyeleri de destek verdi.

Teklif edildiği belirtilen yüzde 32,7'lik zam oranını sloganlarla protesto eden kuryeler, net 5 bin 500 lira zam istediklerini duyurdu.

Bazı kuryelerin meşale yaktığı protesto eyleminde konuşan Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, binlerce motorlu kuryenin ve depo çalışanlarının sefalete mahkum edildiğini savundu.

Küçükosmanoğlu, "Buradaki hak, sınıf mücadelesi, buradaki ekmek kavgamız başarıya ulaşana kadar devam edecek. Başta Yemeksepeti çalışanları. kuryeler, valeler, Banabi depolarında çalışan işçi kardeşlerimiz bu hak mücadelesine tüm bölgelerde sahip çıkıyorlar." diye konuştu.

İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor
İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor
İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor
İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor

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Protesto, İstanbul, Şişli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da motorlu kuryelerin protestosu 7. gününde sürüyor - Son Dakika
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