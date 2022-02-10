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İstanbul'da motoru yanan servis minibüsünü itfaiye söndürdü - Son Dakika

İstanbul'da motoru yanan servis minibüsünü itfaiye söndürdü

10.02.2022 14:38
İstanbul'da motoru yanan servis minibüsünü itfaiye söndürdü

İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeyken motoru yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde park halindeyken motoru yanan servis minibüsü itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zümrütevler Mahallesi, Altın Tabak Sokak'ta park halindeki 34 LAL 384 plakalı servis minibüsünün motoru, henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen minibüste büyük çapta hasar oluştu.

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İstanbul, İtfaiye, Maltepe, Altın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da motoru yanan servis minibüsünü itfaiye söndürdü - Son Dakika


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