İstanbul'da motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

İstanbul'un çeşitli semtlerinden motosiklet çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde meydana gelen motosiklet hırsızlığına ilişkin çalışma başlattı.

Ekipler, 10 Aralık'ta Maltepe'den motosiklet çalındığı bilgisi üzerine olay yeri çevresindeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 12 Aralık'ta Beylikdüzü'nde bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda Muhammet Ali Y. (23) ve Yusuf Emrah Ç. (21) yakalandı.

Adreste yapılan aramada çalıntı motosikletler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çalışmalarını sürüdüren polis, motosiklet hırsızlığı zanlısı Kerem A'yı da bugün düzenlediği operasyonda yakaladı. 21 yaşındaki şüphelinin emniyette 6 suçtan kaydı olduğu belirlendi.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.