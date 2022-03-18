İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak - Son Dakika
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İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

18.03.2022 15:34
İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kentte beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle bugün saat 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle trafik seyir ve can güvenliği için, bir sonraki duyuruya kadar, bugün 17.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilmeyecektir." ifadesini kullandı.

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İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı İstanbul'da motokurye ve scooter'a kar yasağı

Ali Yerlikaya, İstanbul, Twitter, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İstanbul'da motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryeler trafiğe çıkamayacak - Son Dakika


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