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İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

04.01.2022 09:05
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik, farklı ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına yönelik, farklı ilçelerde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı. Maltepe'de düzenlenen operasyonda, evinde uyuyan hırsızlık şüphelisi polis tarafından önce uyandırıldı ardından gözaltına alındı.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentteki motosiklet hırsızlıklarıyla ilgili zanlıların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

Yaklaşık iki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından İstanbul'da iki yakada belirlenen 18 adrese sabah saatlerinde eş zamanlı baskın düzenlendi.

Helikopter ve Özel Harekat destekli operasyonda 18 zanlı yakalandı.

Zanlıların, motosiklet hırsızlığı yaptıkları, araçların bazılarını parçalayarak sattıkları öne sürüldü.

Maltepe'de de bir adrese sabah saatlerinde polis baskını düzenledi. Evinde uyuyan hırsızlık şüphelisi, şahıs, polis tarafından uyandırılarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemleri sürüyor. - İSTANBUL

İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı
İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı

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Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, Maltepe, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da motosiklet hırsızlarına operasyon: 18 gözaltı - Son Dakika
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