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Motokuryelere yasak yarın sabah sona eriyor - Son Dakika

Motokuryelere yasak yarın sabah sona eriyor

27.01.2022 17:43
Motokuryelere yasak yarın sabah sona eriyor

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 08.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sona ereceğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, yarın saat 08.00'dan itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağının sona ereceğini açıkladı.

Günlerdir etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle bir dizi önlem alınmış, motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkışı da yasaklanmıştı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile yasağın yarın sabah sona ereceğini açıkladı. Vali Yerlikaya, "Yarın saat 08.00'den itibaren motosiklet, elektrikli scooter ve motokuryelerin trafiğe çıkış yasağı sona erecektir. Kurallara riayet eden bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum" dedi.


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Ali Yerlikaya, İstanbul, Medya, Cuma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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