İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Ali Yerlikaya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına 13.30'dan itibaren izin verilecek - Son Dakika

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