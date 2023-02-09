Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına 13.30'dan itibaren izin verilecek - Son Dakika
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Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına 13.30'dan itibaren izin verilecek

09.02.2023 11:59
Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına 13.30'dan itibaren izin verilecek

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli skuter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, kentte yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle, trafiğe çıkışları yasaklanan motosikletliler, elektrikli skuter kullanıcıları ve motokuryelere bugün saat 13.30'dan sonra izin verileceğini açıkladı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Hemşehrilerim, bugün 13.30'dan itibaren motosiklet, elektrikli skuter ve motokuryelerin trafiğe çıkışlarına izin verilecektir. Kurallara riayet eden bütün kurum ve motosiklet sürücülerimize teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA
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MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA 13.30'DAN İTİBAREN İZİN VERİLECEK MOTOSİKLETLİLERİN TRAFİĞE ÇIKIŞLARINA 13.30'DAN İTİBAREN İZİN VERİLECEK 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu. 7,7 Büyüklüğündeki Deprem 10 İli Vurdu.

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Son Dakika Güncel Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına 13.30'dan itibaren izin verilecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Motosikletlilerin trafiğe çıkışlarına 13.30'dan itibaren izin verilecek - Son Dakika
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