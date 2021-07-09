İSTANBUL'DA MOTOSİKLETLERE DENETİM - Son Dakika

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, kentte motosikletlere yönelik denetim yaptı. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ataşehir Atatürk mahallesi Ataşehir Bulvarı'ndaki denetim noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakan ekipler, sürücü belgesiz, muayenesiz ve sigortasız araç kullanan sürücülere cezai işlem uyguladı. Daha önce ehliyetine el konulduğu için ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü Daha önce motorum bağlandı ve puanım dolduğu için ehliyetime el konulmuştu. Ehliyetim olmadığı için ceza kesildi diye konuştu.

Fatih Millet Caddesi'nde motosiklet sürücülerine yönelik yapılan denetimde ise bir motosiklet sürücüsüne trafiği tehlikeye düşürecek şekilde yük taşıdığı için 300 lira cezai işlem uygulanırken, Gürsoy Koca isimli başka sürücüye ehliyetini yanında bulundurmadığı için ceza kesildi. Gürsoy Koca, Ehliyet yanımda yok. Ceza kesiliyor. Motosiklette kask, mont çok önemli şeyler. Giymek lazım. Takmak lazım. Bugün çantam yanımda olmadığı için cüzdanım da yok. Cezamızı yiyoruz dedi.