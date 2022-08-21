İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı - Son Dakika
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İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı

21.08.2022 09:37
İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı

İstanbul'da motosikletli iki farklı kuryenin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da motosikletli iki farklı kuryenin kaza yaptığı anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un iki farklı ilçesinde meydana gelen motosikletli kuryelerin yaptığı kaza kameraya yansıdı. Sultangazi'de meydana gelen kazada kuryenin yol ayrımına geldiği sırada motosikletin kayması sonucu kaza yaptığı ve motosikletin sürüklendiği görülüyor. Arnavutköy'de yaşanan kaza görüntülerinde ise, araçların geçişini beklemeden geçen bir motosikletliye otomobilin hafif bir şekilde çarptığı anlar yer aldı. - İSTANBUL

YORUMLAR
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Sultangazi'de korkutan yangın Sultangazi'de korkutan yangın İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı
Kaynak: İHA

Sultangazi, İstanbul, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul'daki iki farklı kuryenin kazası kameraya yansıdı - Son Dakika
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