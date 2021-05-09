Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada - Son Dakika

Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada

09.05.2021 10:14

Bir son dakika haberine göre Bağcılar'da kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına motosikletle yaklaşarak cep telefonlarını kapkaç yapan kasklı 2 şahıs, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Bağcılar'da kaldırımda yürüyen vatandaşların yanına motosikletle yaklaşarak cep telefonlarını kapkaç yapan kasklı 2 şahıs, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Kapkaç anı kameralara yansırken, 6 farklı olaya karışan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, geçtiğimiz 13 Nisan Salı günü saat 12.30 sıralarında Bağcılar Güneşli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde cep telefonuna bakarak kaldırımda yürüyen bir genci hedef alan kasklı 2 şahıs, motosikletle yanına yaklaştı. Gencin dalgınlığından yararlanan şahıslar, cep telefonunu kapkaç yaparak hızla kaçmaya başladı. Telefonu çalınan genç bir süre peşinden koştu ancak şahıslar kayıplara karıştı. Kapkaç anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, genç kaldırımda yürüdüğü esnada cep telefonuna bakıyor. Arkasından motosikletle yaklaşan kapkaççı elindeki cep telefonunu çalıyor. Şahıslar motosikletle kaçarken, genç ise arkalarından koşuyor. Vatandaşlar ise ne olup bittiğini anlamaya çalışıyor.

Bağcılar polisi kapkaççıları suçüstü yakaladı

Dehşeti yaşayan gencin ihbarı üzerine olay yerine Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, gencin ve vatandaşların ifadelerine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Şahısların kaçtığı güzergahtaki güvenlik kamera görüntülerini tek tek inceleyen Bağcılar polisi, önce motosikletin plakasını ardından da şahısların eşkallerini tespit etti. Şahısları takibe alan polis ekipleri, aynı mevkide başka bir vatandaşı kapkaç yapacakları esnada suçüstü yakaladı.

Suç makinesi kapkaççılar tutuklandı

Gözaltına alınan Onur Y. (26) ve Muhammet D. (23) sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından emniyete götürüldü. Emniyette "kapkaç", "kullanmak için uyuşturucu", "görevi yaptırmamak için direnme", "uyuşturucu madde ticareti", "kasten yaralama" ve "işyerinden ve kurumdan hırsızlık" suçlarından çok sayıda kaydı bulunan suç makinelerinin 6 farklı kapkaç olayını da gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada
Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Bağcılar, Kapkaç, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: İstanbul'da motosikletli kapkaççı dehşeti kamerada - Son Dakika


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