Motosikletli kuryenin feci sonu! Yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika
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Motosikletli kuryenin feci sonu! Yaşananlar anbean kamerada

26.12.2022 15:18

İstanbul Kağıthane'de ters yönden giden yabancı uyruklu motosikletli kuryenin otomobille kafa kafaya çarpıştığı korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan kadın sürücünün adliyeye sevk edildiği öğrenildi.

Kağıthane Gürsel Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, Hürrem Öztürk'ün kontrolündeki 22 AU 622 plakalı otomobil ile ters yönden gelen Türkmenistan uyruklu Kadir Gulberdiyev (25) kullandığı motosiklet kafa kafaya çarpışmıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale gelirken yola savrulan kurye Kadir Gulberdiyev olay yerinde hayatını kaybetmişti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, yapılan kontrollerde kurye Kadir Gulberdiyev'in hayatını kaybettiğini belirlenmişti.

FECİ KAZANIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Motosikletli kuryenin hayatını kaybetti o feci kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletli kurye seyretti esnada karşı yönden gelen otomobilde çarpışıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan kurye yerde metrelerce sürükleniyor.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Öte yandan polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü Hürrem Öztürk'ün ifadesinin alınması ve emniyette "taksirle öldürme" suçundan adli işlem yapılması sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Türkmenistan, Motosiklet, Kağıthane, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Motosikletli kuryenin feci sonu! Yaşananlar anbean kamerada - Son Dakika

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