İstanbul'da motosikletli magandaların "drift" terörü kamerada - Son Dakika

İstanbul'da motosikletli magandaların "drift" terörü kamerada

- Fatih ve Zeytinburnu'nda magandalar sokak ortasında yanlama yaparak terör estirdi

İSTANBUL - İstanbul'un çeşitli ilçelerinde iş yeri açılışı için bir araya gelen gruplardaki motosikletli magandalar, trafiğe kapattıkları cadde ve sokakta "drift" diye tabir edilen yanlama hareketi yaparak terör estirdi. Ortalığı dumana boğan magandalar hiçbir kurala uymadıkları o anları sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'un çeşitli noktalarında trafikte motosikletle drift yaparak makas atan ve tek tekerlek üstünde giden magandalara bir yenisi daha eklendi. Tüm uyarılara, ağır para cezalarına ve uygulamalara rağmen mega kentte trafik terörü devam ediyor. Son olarak önceki hafta Pazar günü Fatih Topkapı Mahallesi'nde bir grup, açılış için bir araya geldi. Ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan gruptaki motosikletli bir maganda, Pazar Tekkesi Sokak üzerinde yanlama yapmaya başladı. Dakikalarca sokak ortasında kendi etrafında dönen sürücü terör estirdi.

İşlek caddeyi trafiğe kapatıp terör estirdiler

Zeytinburnu Maltepe Mahallesi'nde ise geçtiğimiz Pazar günü motosikletli gruplar yine açılış için bir araya geldi. Gruptaki birçok motosikletli maganda, iş merkezlerinin yoğun olarak bulunduğu Gümüşsuyu Caddesini trafiğe kapattı. Magandalar burada dakikalarca yanlama yaparak hem ortalığı dumana boğdu hem de terör estirdi. Şov uğruna çevreye rahatsızlık vererek ortalığı dumana boğan maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı.