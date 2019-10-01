Son Dakika Haberleri: İstanbul'da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı
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İstanbul'da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı

43 dakika önce

Kadıköy'de düzenlenen törende motosikletli polis timlerinde görevli 206 polis 100 yeni alınan motosikletle göreve başladı.

İstanbul'da motosikletli polis timlerinde 206 polis göreve başladı, System.String[]

Kadıköy'de düzenlenen törende motosikletli polis timlerinde görevli 206 polis 100 yeni alınan motosikletle göreve başladı. Törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, "Hedefimiz İstanbul'u dünyanın en güvenli şehri haline getirmektir" dedi.

Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen motosiklet teslim törenine, Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, ilçe ve bazı şube müdürleri katıldı. Törende bir konuşma yapan İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan; "Yunus timlerimiz bizler için çok önemli. Suç önleme görevleri kapsamında yapmış olduğu devriye faaliyetlerin yanı sıra olaylara hızla müdahalede İstanbul polisinin en büyük gücü olmuştur. Hız faktörü olaylara müdahale büyük önem taşımaktadır. Bir ekibimizin olay yerine intikal süresi 15 dakikalardan 6, 5 dakikaya düşürülmüştür. Değerli meslektaşlarım. Sizin sayenizde İstanbul şehri belki de hiç olmadığı ı kadar güvenli hale geldi. 2017 yılında bu yana evden hırsızlık olaylarında yüzde 48'lik bir azalma, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 53'lük bir azalma oldu. Ortaya çok büyük bir başarının resmi ortaya çıkmaktadır. Hedefimiz İstanbul'u en güvenilir şehir haline getirmektir" dedi. Ardından yeni görevine başlayan polisler, motosikletlere binerek görev yerlerine gitti.

(Halit Arslan/İHA)

Mustafa Çalışkan, İstanbul, Kadıköy, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 03:45 Kaynak: İHA
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