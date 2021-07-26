İSTANBUL'DA MOTOSİKLETLİLERE DENETİM - Son Dakika

İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL'da motosikletlere yönelik denetim yapıldı. Belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, kent genelinde motosikletlilere yönelik denetim yaptı. Maltepe, Turgut Özal Bulvarı'ndaki denetim noktasında ekipler, motosiklet sürücülerini durdurarak, ehliyet ve ruhsat kontrolü yaptı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kayıtlarına bakan ekipler, sürücü belgesi olmayan kişilere ve sigortasız araç kullanan sürücülere ceza kesti. Ceza kesilen motosikletli, "Sigortası bitmiş. Haberim yoktu. Ceza yedik. Hemen yaptıracağım sigortasını" dedi.

Görüntü dökümü

-Polis ekiplerinden görüntü-Motosikletlilerin durdurulması-Belge kontrolü-Cezai işlem uygulanması-Sürücüler ile röp

-Genel ve detay