İstanbul'da mülteciler sınır kapılarına gidiyor - Son Dakika
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İstanbul'da mülteciler sınır kapılarına gidiyor

6 saat önce

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti.

Göçmenlere Avrupa kapılarının açılmasının ardından İstanbul'da yaşayan çok sayıda mülteci sınır kapılarına gitmek için harekete geçti. Zeytinburnu'nda Edirne'ye girmek üzere toplanan bir grup mülteci kameralara yansıdı.

İdlib'deki saldırının ardından Türkiye, Suriyeli mültecilerin kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmesine engel olmayacağını açıkladı. Haberin yayılmasıyla yurdun bir çok noktasında mülteciler sınır kapılarına doğru harekete geçti. İstanbul'da Zeytinburnu 58. Bulvar'da da göç etmek isteyen Suriyeliler toplandı. Bazı Suriyeliler buradan İstanbul 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gitti. Bazıları ise kendi araçlarıyla Edirne'ye doğru yola çıktı. Avrupa'ya gitmeye çalışan mülteciler havadan da görüntülendi.

(Selim Bayraktar/İHA)

İstanbul'da mülteciler sınır kapılarına gidiyor

İstanbul, Edirne, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:55 Kaynak: İHA
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