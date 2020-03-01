İstanbul'da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürüyor - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürüyor - Son Dakika

İstanbul'da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürüyor

13 dakika önce

Mültecilerin Avrupa'ya gidişlerine yönelik sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, mültecileri gece saatlerinde de gidişi devam ediyor.

İstanbul'da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürüyor, System.String[]

Mültecilerin Avrupa'ya gidişlerine yönelik sınır kapılarının açılmasının duyulması üzerine, mültecileri gece saatlerinde de gidişi devam ediyor. Mülteciler, gece saatlerin de Edirne'ye gitmek için Fatih Aksaray'da toplanarak otobüslere bindikleri görüldü.


Türkiye'nin mültecilerin sınırdan geçişlerini engellemeyeceğini açıklamasının ardından başta Suriyeli olmak üzere çeşitli ülkelerden gelen binlerce mülteci, Avrupa'ya göç etmek için hareket etmişti. İki gündür otobüslerle, minibüslerle Edirne'ye doğru yolan çıkan mültecilerin İstanbul'dan Edirne'ye yolcuğu gece saatlerinde de sürüyor. Vatan Caddesi'nde mültecilerin gruplar halinde Edirne'ye gitmek için otobüslere bindikleri görüldü. Muratpaşa Parkı ve Aksaray Metro önünde buluşan mülteciler gelen otobüsler ve minibüslere binerek sınıra doğru gidiyor.


"Burası cennet, cehenneme gidiyoruz"


Avrupa'ya gitmek için bekleyen bir mülteci, "Gidiyoruz ama kalbimizi Türkiye'de bırakıyoruz. Allah için Türkiye'yi çok seviyoruz Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz.. Burası cennet ama şimdi cehenneme gidiyoruz. Avrupa'ya gidiyoruz, mecbur. Karadan gideceğiz" diye konuştu. - İSTANBUL

İstanbul, Türkiye, Edirne, Avrupa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.03.2020 01:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

TSK'ya ait SİHA'lar, rejim konvoyunu vurdu: 26 ölü
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdlib mesajı: Türkiye, tarihi ve hayati bir mücadele içinde Rus haber ajansı Sputnik International'dan skandal haber! Hatay için "çalıntı bölge" dediler Türkiye'nin Esed'e tanıdığı sürenin dolmasının ardından çok sayıda rejim hedefi ateş altına alındı

Son Dakika Haberleri
00:00 Seda Sayan, oğlu Oğulcan Engin'in yeni ilişkisi hakkında konuştu: Çok yakışıyorlar
17:42 Erkan Kolçak Köstendil: Bir anne hüngür hüngür ağlayarak kulise geldi
17:42 Celil Nalçakan: Nefes almaya utanıyorum!
17:18 Sizce geçtiğimiz haftaya damga vuran magazin olayı hangisi?
17:03 İZDOB, "Carmen" balesinin dünya prömiyerini yapacak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2020 01:54:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İstanbul'da mültecilerin gidişi gece saatlerinde de sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]