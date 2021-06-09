DRON - Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor (3) - Son Dakika

İstanbul'da, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) sorununu çözmek için başlatılan "müsilaj temizliği seferberliği" kapsamında çalışmalar sürüyor.

Caddebostan sahilinde dün "Marmara hepimizin" sloganıyla başlatılan çalışmalar akşam ve gece saatlerinde de devam etti.

Kentte sabah saatlerinde Kadıköy'de Caddebostan Sahili ve Kurbağalıdere ile, Pendik, Tuzla, Maltepe, Kartal ve Yenikapı'da sabah saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleriyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri tarafından eş zamanlı çalışma başlatıldı.

Caddebostan Sahili'nde İBB ekipleri dubalarla bir alanda toplanan deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri ise gece saatleri boyunca müsilajları depolama tanklarına doldurdu. Bariyerlerle deniz salyalı alanı iyice daraltan ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Bakanlığa ait ve bakanlığın yetkilendirdiği kuruluşlarca getirilen tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ederken, İBB'ye ait bazı tekneler Caddebostan Sahili'nde dip temizleme çalışmalarında bulunuyor.

Sörf hocalığı yapan Serhan Balcı da Caddebostan Sahili'nin bu dönemde en çok konuşulan yer olduğunu ve çalışmaların dün başladığını söyledi.

Çalışmaların oldukça hızlı gittiğine de değinen Balcı, "Hem yüzey üstü hem yüzey altında bakanlığın ve belediyenin araçları çalışıyor. Zannediyorum yüzey olarak bir hafta içerisinde görsel olarak İstanbul'da özellikle Anadolu Yakası'nın büyük bir kısmı temizlenmiş olacağını düşünüyorum. Ama ileri arıtma, biyolojik arıtma gibi şeylerinde kuvvetlendirilmesiyle de önümüzdeki yıllarda daha temiz bir Marmara Denizi'ne kavuşacağımızı düşünüyorum. Sürekli denizin üzerinde biri olarak ben bunu bekliyorum." ifadelerini kullandı.