Müsilaj temizleme çalışmaları devam ediyor (1) - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde başlatılan "Müsilaj Temizleme Seferberliği" kapsamında Anadolu Yakası sahillerinde yürütülen temizlik çalışmaları sürüyor.

Caddebostan sahilindeki temizleme çalışmasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, deniz salyalarını süzgeçlere doldurarak atık torbalarına koydu. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının yetkilendirdiği kuruluşlara ait tekneler, deniz süpürgeleri ve botların çalışmaları da açık denizde devam ediyor.

Tuzla sahilde katı sıvı emici aracıyla devam eden müsilaj temizleme çalışmalarına Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı da katıldı.

Yazıcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, müsilaj temizleme çalışmalarının Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü koordinasyonunda sürdüğünü ifada etti. Müsilajda zaman zaman artış ve azalışlar olduğunu belirten Yazıcı, "Bakanlık bu işe tam manasıyla girdi. Birçok yerden alınan desteklerle kıyı kenar çizgisinde olan illerin desteğiyle çalışmalar devam ediyor. İnşallah Tuzla'mızın İstanbul ile birlikte iyi bir noktaya geleceğine inanıyoruz." dedi.

Yazıcı, Marmara Denizi'nin müsilajdan kurtulması için herkesin çaba sarf etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Marmara'ya kıyısı olan illerde 25 milyon insan yaşıyor. Hepimizin birlikte denize göz bebeğimiz gibi bakmamız gerekiyor. İstanbul'da ve Marmara'ya kıyısı olan illerde kimyasal ve biyolojik arıtma tesislerinin kapasitelerini artırmasıyla birlikte Marmara Denizi ve Tuzla'mızın eski haline dönmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.