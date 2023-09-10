İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika

İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi

Son Güncelleme: 10.09.2023 23:42

İstanbul'da bazı vatandaşlar, bir süredir evlerinde suların kesik olduğunu veya çamurlu şekilde aktığını ifade ederek İBB ve İSKİ'ye tepkilerini getirdi. Vatandaşlar, çamurlu suyun aktığı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

İstanbul'da bazı vatandaşlar, sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle, su kesintisi olduğunu veya zaman zaman musluklardan çamurlu su aktığını belirterek buna tepki gösterdi.

İBB VE İSKİ'YE TEPKİ VAR

Bir süredir sularının akmadığını sosyal medya üzerinden paylaşan vatandaşlar, yetkililerden yardım istedi. Bazı vatandaşlar ise sularının çamurlu şekilde aktığına ilişkin görüntüleri paylaşarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ile İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresine (İSKİ) tepkilerini dile getirdi.

Bir vatandaş sosyal medya hesabından, "İstanbul'da farklı ilçelerde kirli su problemi yaşanmaya başladı. Tüm çeşmelerden kirli su akmaya devam ediyor. Temiz çamaşırları atıyorsun makinaya, kirletip çıkarıyorsun. Böylece kendilerinin kirli çamaşırları ortaya çıktığında çok belli olmuyor, sinsi planlar." ifadelerini kullandı.

"ÇOLUK ÇOCUK BANYO YAPACAK, SUYUN HALİNE BAK"

Ümraniye Atakent Mahallesi'nde ikamet ettiğini belirten bir vatandaş, paylaşımında İSKİ'nin resmi hesabını da etiketleyerek, şunları yazdı: "Bu akan suyun hali nedir böyle İSKİ? Yarın okullar açılıyor. Çoluk çocuk banyo yapacak, suyun haline bak. Litrelerce suyu düzelir diye boşa akıttık, hala çamur akıyor çeşmeden."

Bir başka vatandaş ise çamurlu su videosu eklediği paylaşımında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da etiketleyerek, "Musluktan akan sularda hangi standartları uyguluyorsun?" ifadesini kullandı.

"BİR SAATTİR ÇAMUR GİBİ AKIYOR"

İSKİ Genel Müdürlüğü, İSKİ Destek ve İBB Çözüm Merkezi'ni etiketleyerek paylaşımda bulunan bazı sosyal medya kullanıcıları da "Ümraniye'de su kesintisi sonrası vermeye başladığınız su, bir saattir çamur gibi akıyor ve hala suları kullanamıyoruz", "Üsküdar Selamiali Mahallesi, sular çamurlu akıyor, ne zaman düzelir?" diye yazdı.

Buna ilişkin İSKİ'nin resmi sitesinde herhangi bir açıklama yapılmadı. "Alo 185" çağrı hattında ise "Ümraniye, Üsküdar, Beykoz ve Fatih ilçelerine sular verilmiştir." şeklinde sesli mesajlarla vatandaşlara cevap veriliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da musluklardan çamurlu su akmasına vatandaşlar tepki gösterdi - Son Dakika
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