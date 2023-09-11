İstanbul'da musluklardan su yerine çamur aktı! İBB ve İSKİ sessiz - Son Dakika

İstanbul'da musluklardan su yerine çamur aktı! İBB ve İSKİ sessiz

İstanbul\'da musluklardan su yerine çamur aktı! İBB ve İSKİ sessiz
Son Güncelleme: 11.09.2023 10:49

İstanbul'da bazı vatandaşlar musluklarından çamurlu su aktığını öne sürerek İBB ve İSKİ'ye tepki gösterdi. Akan pis suyu kayda alan birçok vatandaş görüntüleri paylaşıp İBB ve İSKİ'ye isyan etti.

İstanbul'da bazı vatandaşlar, sosyal medyadan paylaştıkları görüntülerle, su kesintisi olduğunu veya zaman zaman musluklardan çamurlu su aktığını belirterek yetkililere tepki gösterdi.

GÜNLERDİR SÜRÜYOR

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde musluktan su yerine adeta çamur akıyor. Birçok vatandaş insan sağlığını tehdit eden bu durumun günlerce sürdüğünü belirterek İBB ve İSKİ'ye isyan etti.

YETKİLİLER UMURSAMIYOR

Vatandaş İSKİ ve İBB yetkililerini defalarca aradıklarını ancak, yetkililerin durumu önemsemediklerini dile getirdi. İBB ve İSKİ'den herhangi bir açıklama yapılmadı.

İşte İstanbul'un birçok ilçesinden gelen görüntüler;

İstanbul, İSKİ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul'da musluklardan su yerine çamur aktı! İBB ve İSKİ sessiz - Son Dakika


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SON DAKİKA: İstanbul'da musluklardan su yerine çamur aktı! İBB ve İSKİ sessiz - Son Dakika
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