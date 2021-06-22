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İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı - Son Dakika

İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı

22.06.2021 11:13
İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı, System.String[]

Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi turistik bölgelerdeki otellere 'müşteri' kılığında girerek turistleri soyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı.

Fatih, Beyoğlu ve Beşiktaş gibi turistik bölgelerdeki otellere 'müşteri' kılığında girerek turistleri soyan yabancı uyruklu 2 kişi yakalandı. Girdikleri otellerdeki sauna, spor salonu ve lobideki görüntüleri güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan şüpheliler, polis tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih ilçesinde Aksaray ve Sultanahmet ile Beyoğlu Taksim ve Beşiktaş gibi bölgelerde yer alan otellerde turistleri hedef alan Suriye uyruklu Mahmud Sabbağ ve Hasan Nedef adlı 2 kişi, 2019 yılından beri 'müşteri' kılığında girdikleri mekanlarda Alman, Fransız ve Libyalı turistler başta olmak üzere çok sayıda yabancı turistin para ve değerli eşyaları ile kredi kartlarını çaldı.

Otellere 'müşteri' kılığında girmişler, turistleri soyup soğana çevirmişler

Otellerin lobi, sauna bölümü ve spor salonları ile odalarına 'müşteri' gibi sızarak gözünü kestirdikleri turistleri 3 yıl boyunca soydukları anlaşılan zanlılar hakkında artan suç duyurusu üzerine harekete geçen İstanbul Polisi, uzun süre şüphelilerin izini sürdü.

Haklarında başlatılan çok sayıda tahkikat bulunan Suriye uyruklu Mahmud Sabbağ ve Hasan Nedef adlı hırsızların güvenlik kamera görüntülerine yansıyan görüntüleri, polis ekiplerine dağıtıldı. Zanlıların girip çıktıkları otellerde ipuçları toplandı, eşkalleri tespit edildi.

İzlerine Fatih'te rastlandı

Turistik bölgelerde eşkaller doğrultusunda çalışmalarına aralıksız devam eden emniyet ekipleri, zanlıların izine Fatih'te ulaştı. 7 Haziran'da devriye görevi yaptıkları sırada İskenderpaşa Mahallesi Pertevniyal Valide Sultan Cami önünde iki şüpheliyi durdurdu. Gözaltına alınan Hasan Nedef ve Mahmud Sabbağ'ın yapılan kaba üst yoklamasında ilk etapta herhangi bir suç unsuruna rastlanılmadı. Geriye dönük yapılan çalışmalarda ise gözaltına alınan 2 Suriyeli'nin, Fatih ilçesinde Aksaray ve Sultanahmet ile Beyoğlu Taksim ve Beşiktaş gibi bölgelerde yer alan otellerde turistleri hedef alan failler olduğu anlaşıldı. Geçmişe dönük yapılan sorguda 2019'dan bu yana benzer suçtan poliste kaydının bulunduğu belirlenen zanlılar, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Her iki şüpheli, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turistleri bıktıran zanlılar kamerada

Öte yandan şüphelilerin otellerin lobi, sauna bölümü ve spor salonları ile odalarına 'müşteri' gibi girdikleri kameralara da yansıdı. Güvenlik kamera görüntülerinde, daimi müşteri gibi sızdıkları mekanlarda gözünü kestirdikleri turistleri soyduktan sonra otelleri terk eden şüpheliler yer alıyor. - İSTANBUL

İstanbul, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa İstanbul'da 'müşteri' kılığında girdikleri otellerde turistleri soyan yabancı hırsızlar yakalandı - Son Dakika


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